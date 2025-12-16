Morte Reiner: trovato sangue nella stanza d'hotel del figlio Nick

Foto: Ansa

Nick Reiner, in arresto per l'omicidio del padre regista Rob e Michele Reiner, si è registrato in un hotel di Santa Monica domenica mattina presto dove ha lasciato una scia di sangue. Lo riferiscono fonti a conoscenza diretta al sito americano TMZ. Nick si è registrato al The Pierside Santa Monica intorno alle 4 di domenica mattina, usando la sua carta di credito. Il suo check-in è avvenuto poche ore dopo un'accesa discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O'Brien. Testimoni oculari che hanno visto Nick registrarsi dicono che sembrava "sotto shock", ma non c'erano segni visibili di uno scontro violento e non c'erano macchie di sangue o tagli sul corpo. La prenotazione era stata effettuata solo per un giorno, ma Nick non ha mai formalmente effettuato il check-out. Quando il personale è entrato nella sua stanza più tardi domenica mattina, ha trovato la doccia "piena di sangue" e sangue sul letto. La finestra della stanza era coperta da lenzuola. Gli investigatori della sezione rapine e omicidi della polizia di Los Angeles si sono recati in hotel lunedì per raccogliere prove e interrogare i dipendenti. Nick è stato infine rintracciato e arrestato a circa 32 km di distanza, a Exposition Park, vicino al centro di Los Angeles.