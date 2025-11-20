Ucraina, la Francia boccia il piano Trump: "Non può essere una capitolazione"

Foto: Ansa

20 novembre 2025 a

a

a

"Vogliamo la pace. Gli ucraini vogliono la pace. Una pace giusta, che rispetti la sovranità di ogni nazione. Una pace duratura, che non possa essere minata da future aggressioni. Ma la pace non può significare capitolazione. Non vogliamo che l'Ucraina capitoli. E potete ben immaginare che gli ucraini, che da oltre tre anni resistono eroicamente alla sfrenata aggressione russa, rifiuteranno sempre qualsiasi forma di capitolazione". Lo dice il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.

Ucraina, Tajani: "Favorevoli a utilizzo dei beni congelati russi per sostenere Kiev"

"Il principio della pace deve iniziare con un cessate il fuoco sulla linea di contatto che consentirà discussioni sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo sempre detto. Questo è ciò che l'Ucraina ha sempre detto", aggiunge