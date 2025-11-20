Mosca: "Da Usa nessuna proposta ufficiale su piano di pace"

Foto: La Presse

Il ministero degli Esteri della Russia non ha ricevuto alcuna informazione dagli Stati Uniti sul piano in 28 punti stilato da Washington per la pace tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato a Rbc la portavoce del Ministero, Maria Zakharova. Secondo Zakharova, il ministero degli Esteri russo non ha ricevuto alcuna notifica dal Dipartimento di Stato americano in merito ai lavori su documenti di questo livello. Ha poi aggiunto che, se la parte americana avesse avuto proposte, le avrebbe comunicate attraverso i canali consolidati dei ministeri degli Esteri dei due Paesi.