Ucraina, Tajani: "Favorevoli a utilizzo dei beni congelati russi per sostenere Kiev"

Foto: Ansa

Redazione 20 novembre 2025 a

"L'importante è trovare una soluzione sull'utilizzo dei beni russi congelati. Noi siamo favorevoli all'utilizzo di questi beni per sostenere l'Ucraina, però bisogna individuare la base giuridica che permetta di fare questa scelta. Quindi, c'è soltanto una questione giuridica, non è una questione politica. Bisogna vedere come si può fare e come garantire anche la stabilità dell'Eurozona. Questi sono i punti chiave che dobbiamo essere in grado di risolvere". Lo dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. "Devono valutare i giuristi, i giuraconsulti che devono fare un'analisi approfondita insieme alla Banca centrale europea. Politicamente siamo favorevoli, ma serve la base giuridica. Non si possono commettere errori quando si fanno azioni di questo tipo, altrimenti rischiano di essere boomerang, quindi dobbiamo evitare assolutamente che sia boomerang. Detto questo, noi continueremo a sostenere l'Ucraina, è pronto il nostro nuovo pacchetto italiano", aggiunge.