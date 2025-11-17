Macron e Zelensky firmano accordo per armi all'Ucraina: "Momento storico"

Foto: Ansa

Francia e Ucraina hanno firmato una dichiarazione d'intenti per l'acquisizione da parte dell'Ucraina di equipaggiamenti di difesa francesi. L'intesa è stata raggiunta nel corso della visita del presidente ucraino e di quello francese, Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron, alla base aerea di Villacoublay. La dichiarazione ufficializza l'avvio di una stretta "cooperazione riguardante l'acquisizione da parte dell'Ucraina di equipaggiamenti di difesa francesi". Secondo l'Eliseo, questo accordo, che si proietta "su un orizzonte di circa dieci anni", prevede possibili contratti futuri che prevederebbero anche l'acquisizione da parte di Kiev di cento caccia Rafale, con le relative munizioni, oltre ad altre armi, tra cui il sistema di difesa aerea di nuova generazione SAMP-T in fase di sviluppo, sistemi radar e droni.

"Oggi è un momento speciale, davvero storico per entrambe le nazioni: Francia e Ucraina. Insieme a Emmanuel Macron abbiamo firmato una dichiarazione d'intenti sulla cooperazione nell'ambito dell'acquisto di attrezzature militari da parte dell'Ucraina". È quanto scrive in un post su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il documento dà al nostro Paese la possibilità di comprare attrezzature militari dalla base industriale e tecnologica della difesa francese, in particolare 100 aerei Rafale F4 entro il 2035 per l'aviazione da combattimento dell'Ucraina, sistemi di difesa aerea SAMP-T, radar per sistemi di difesa aerea, missili aria-aria e bombe aeree", fa sapere Zelensky, "inoltre, già quest'anno inizieranno progetti comuni tra i nostri settori della difesa: produrremo insieme droni intercettori, lavoreremo allo sviluppo di tecnologie e componenti critici che potranno essere integrati nei droni ucraini".