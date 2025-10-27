Francia, “Brigitte Macron è un uomo”. In 10 a processo a Parigi per gli attacchi alla first lady

Foto: Lapresse

Fausta De Rossi 27 ottobre 2025 a

a

a

A Parigi dieci persone sono andate a processo accusate di cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron, dopo aver pubblicato online commenti "maligni" sostenendo che la moglie del presidente Emmanuel Macron fosse un uomo. Brigitte Macron non si è presentata al processo. La procura della capitale francese ha riferito che gli otto uomini e le due donne sono accusati di aver diffuso online "numerosi commenti malevoli" sul genere e sulla "sessualità" della first lady e di aver definito "pedofilia" la differenza di età con il marito. Sette degli imputati erano presenti in tribunale, mentre altri tre erano rappresentati dai loro avvocati. Alcuni degli imputati, di età compresa tra 41 e 60 anni, sono molto attivi sui social media, con post che a volte accumulano decine di migliaia di visualizzazioni.

"Non conta nulla, è fuori dai giochi". Orban boccia l'Europa

Delphine Jegousse, 51 anni, nota come Amandine Roy, che si descrive come medium e scrittrice, è considerata responsabile della diffusione della voce dopo aver pubblicato un video di 4 ore sul suo canale YouTube nel 2021. Aurélien Poirson-Atlan, 41 anni, nota sui social media come Zoé Sagan, ha visto il suo account X sospeso l'anno scorso dopo che il suo nome è stato citato in diverse indagini giudiziarie. Tra gli altri figurano un funzionario eletto, un'insegnante e un'informatica. Il giudice capo ha affermato che sono tutti accusati di cyberbullismo nei confronti della first lady, che ha portato a "un deterioramento della sua salute fisica e mentale". I Macron sono da anni vittime di teorie del complotto secondo cui Brigitte sarebbe nata da un uomo di nome Jean-Michel Trogneux, che avrebbe poi assunto il nome Brigitte in quanto donna transgender. Jean-Michel Trogneux è il nome del fratello di Brigitte.

Milei vince con il 40% le elezioni di medio termine: "Punto di svolta"

Il processo di due giorni a Parigi arriva dopo che i Macron hanno intentato una causa per diffamazione a luglio presso un tribunale del Delaware, poiché il loro avvocato ha dichiarato che chiederanno un risarcimento danni "sostanziale" all'influencer conservatrice statunitense Candace Owens se persisterà nell'affermare che Brigitte è un uomo. Owens è una commentatrice politica di destra il cui canale YouTube conta circa 4,5 milioni di iscritti. Nel 2024, le è stato negato il visto dalla Nuova Zelanda e dall'Australia, citando dichiarazioni in cui negava la sperimentazione medica nazista sugli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Un verdetto nel caso di Parigi verrà probabilmente emesso in un secondo momento. Nel settembre 2024, Brigitte e Jean-Michel Trogneux hanno vinto una causa per diffamazione contro Jegousse e un'altra donna, condannati da un tribunale di Parigi a multe e danni per aver diffuso online affermazioni sulla first lady. Una corte d'appello di Parigi ha annullato la sentenza a luglio. Brigitte e suo fratello si sono rivolti alla corte suprema francese per appellarsi a tale decisione. I Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte Macron, 24 anni più grande del marito, si chiamava allora Brigitte Auzière, sposata e madre di tre figli. Emmanuel Macron, 47 anni, è presidente della Francia dal 2017.