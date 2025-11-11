Macron minaccia Israele: "Se annette Cisgiordania. l'Europa reagirà con forza"

Foto: La Presse

I piani per l'annessione "parziale o totale" della Cisgiordania da parte di Israele, anche "di fatto" attraverso la costruzione di insediamenti, "costituiscono una linea rossa alla quale reagiremo con forza insieme ai nostri partner europei se verranno attuati". E' quanto ha assicurato il presidente francese Emmanuel Macron al leader dell'Anp Mahmoud Abbas, in visita all'Eliseo. Lo riportano i media francesi. "La violenza dei coloni e l'accelerazione dei progetti di insediamento stanno raggiungendo nuovi record che minacciano la stabilità della Cisgiordania e costituiscono violazioni del diritto internazionale", ha denunciato Macron in una dichiarazione alla stampa dopo l'incontro con Abbas.