Usa, Trump spiazza tutti sul caso Epstein. “Bufala democratica”, dice sì alla pubblicazione dei file

Donald Trump cambia strategia ed esorta i repubblicani della Camera a votare per la pubblicazione dei fascicoli su Jeffrey Epstein, che ha definito una "bufala democratica". "I repubblicani della Camera dovrebbero votare per la pubblicazione dei file di Epstein, perché non abbiamo nulla da nascondere, ed è tempo di voltare pagina con questa bufala democratica perpetrata dai lunatici della sinistra radicale per distogliere l'attenzione dal grande successo del Partito Repubblicano, inclusa la nostra recente vittoria sullo 'shutdown' democratico", ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth Social.

La netta inversione di tendenza di Trump arriva mentre aumentano le aspettative di defezioni di massa del Partito Repubblicano in vista del voto della Camera di questa settimana su un tentativo di costringere il Dipartimento di Giustizia a pubblicare tutti i fascicoli sul caso Epstein. La votazione è stata promossa dai democratici e da un gruppo di repubblicani. Se dovesse passare il dipartimento Giustizia sarebbe obbligato a rendere pubblici altri documenti relativi al caso. Il ripensamento di Trump è probabilmente legato al fatto che alla Camera i sostenitori della misura avrebbero già i voti necessari per farla approvare. Più difficile il percorso in Senato.