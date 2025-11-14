Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Aperti ad un incontro Putin-Trump"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 14 novembre 2025

Il governo di Mosca resta aperto all'ipotesi di un vertice in Ungheria tra il presidente della Russia, Vladimir Putin, e quello degli Stati Uniti, Donald Trump, se fondato sui risultati dell'incontro avuto ad agosto in Alaska. "Continuiamo ad essere pronti a celebrare un secondo incontro russo-statunitense a Budapest se davvero si baserà sui risultati già raggiunti in Alaska", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, sottolineando l'importanza di una ripresa di contatti tra i dicasteri degli Esteri dei due paesi. Zakharova ha rivelato che "non ci sono stati contatti" tra il ministro Sergei Lavrov e il Segretario di Stato Marco Rubio dopo Anchorage e il successivo colloquio telefonico, aggiungendo che entrambi hanno concordato "sulla necessità di mantenere una comunicazione regolare".

"Con l'arrivo della nuova amministrazione (negli Stati Uniti), percepiamo un significativo desiderio o la volontà da parte loro di riprendere il dialogo", ha sottolineato Zakharova. "È qualcosa che sta accadendo, ma certamente non così rapidamente come vorremmo", ha concluso durante una conferenza stampa nella capitale russa.