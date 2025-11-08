Gaza, restituito il corpo di Lior Rudaeff. Israele chiede la consegna degli ultimi cinque ostaggi

Foto: Lapresse

Andrea Riccardi

Sono dell’israeliano di origine argentina Lior Rudaeff i resti che le milizie palestinesi hanno restituito ieri sera. Lo riporta il Times of Israel, che cita le autorità israeliane. Rudaeff, 61 anni, vice coordinatore della sicurezza del kibbutz Nir Oz e membro della squadra di protezione civile, è stato ucciso durante uno scontro con i terroristi della Jihad Islamica Palestinese la mattina del 7 ottobre 2023, e il suo corpo è stato portato a Gaza dal gruppo terroristico.

Come altri membri della squadra di protezione civile uccisi il 7 ottobre, Rudaeff è stato promosso postumo al grado di sottufficiale della riserva. Rudaeff lascia la moglie Yaffa, i quattro figli Noam, Nadav, Bar e Ben, diversi nipoti, il padre Giora e i fratelli Idit e Doron.

L’ufficio del primo ministro ha ribadito che Israele è “determinata, impegnata e sta lavorando instancabilmente” per riportare indietro i restanti cinque ostaggi uccisi per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è “tenuta a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”. I corpi dei cinque ostaggi uccisi ancora nella Striscia sono quelli di quattro israeliani e un cittadino straniero: Meny Godard, il tenente Hadar Goldin, il sergente maggiore Ran Gvili, Dror Or e il thailandese Sudthisak Rinthalak.