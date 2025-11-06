Israele attacca strutture Hezbollah, il presidente del Libano: "Crimine assoluto"

Foto: Ansa

Il presidente del Libano Joseph Aoun ha descritto gli attacchi israeliani nel sud del Paese come un "crimine assoluto", sottolineando che costituiscono non solo una violazione del diritto internazionale umanitario, ma anche un "crimine politico atroce". Lo riporta L'Orient Le Jour. Aoun ha aggiunto che "ogni volta che il Libano ha dimostrato la sua apertura a un approccio negoziale pacifico per risolvere le questioni in sospeso con Israele, quest'ultimo ha intensificato la sua aggressione contro la sovranità libanese, mostrando il suo disprezzo per la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza e moltiplicando le violazioni degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di cessazione delle ostilità". "È passato quasi un anno dall'entrata in vigore del cessate il fuoco e durante questo periodo Israele non ha risparmiato alcuno sforzo per dimostrare il suo rifiuto di qualsiasi soluzione negoziata tra i due Paesi... Il vostro messaggio è stato ricevuto", ha concluso.