Libano, altra crisi Israele-Onu: l'accusa all'Unifil sul drone dell'intelligence

27 ottobre 2025

L'esercito israeliano ha accusato l'Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite in Libano, di aver abbattuto ieri uno dei suoi droni utilizzati per scopi di intelligence durante una missione di "routine" nel sud del Paese. "Un'indagine iniziale suggerisce che le forze dell'Unifil di stanza nelle vicinanze abbiano deliberatamente aperto il fuoco sul drone e lo abbiano abbattuto", ha scritto il portavoce dell'esercito israeliano, il tenente Nadav Shoshani, su X, affermando che è in corso un'indagine per esaminare le circostanze dell'incidente.

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha lanciato una decina di giorni fa l'allarme per i continui bombardamenti e attacchi di droni che Israele lancia contro il Libano "quasi quotidianamente", nonostante l'accordo di cessate il fuoco firmato dai due Paesi il 27 novembre 2024. Da quando la tregua è entrata in vigore, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno effettuato più di 500 raid aerei contro quelli che sostengono essere obiettivi di Hezbollah in Libano. "I ripetuti attacchi di Israele e la parziale occupazione del territorio libanese hanno reso inaccessibili scuole, centri sanitari e luoghi di culto, rendendo impossibile per i civili riprendere la vita", ha denunciato il gruppo di esperti.