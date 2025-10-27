Trump: "Putin dovrebbe far finire la guerra in Ucraina, non testare missili nucleari"

Foto: Ansa

Andrea Ruggieri 27 ottobre 2025 a

Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Lo ha dichiarato ai cronisti a bordo dell'Air Force One il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito "inopportuno" il collaudo di un nuovo missile da crociera russo a propulsione nucleare avvenuto ieri. "Dovrebbe far finire la guerra, una guerra che avrebbe dovuto richiedere una settimana entrera' presto nel suo quarto anno. Questo e' quello che dovrebbe fare invece di testare missili", ha detto Trump.