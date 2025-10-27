Viktor Orban boccia l'Europa: "Non conta nulla, è fuori dai giochi"

Foto: LaPresse

"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". L'ha affermato il premier ungherese Viktor Orban a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha detto spiegando che "presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio".

Trump, lo Zar Putin e la rivincita di Orban. L'Europa col ditino alzato finisce ko

Sull'incontro con la premier Giorgia Meloni ha aggiunto il premier ungherese, "il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare".