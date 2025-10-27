Cerca
Viktor Orban boccia l'Europa: "Non conta nulla, è fuori dai giochi"

Foto: LaPresse
"L'Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia". L'ha affermato il premier ungherese Viktor Orban a margine della sua visita a Roma. "Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L'Europa è totalmente fuori dai giochi", ha detto spiegando che "presto sarò da Trump per risolvere il problema delle sanzioni al petrolio".

 

 

 

Sull'incontro con la premier Giorgia Meloni ha aggiunto il premier ungherese, "il punto importante è il futuro dell'economia europea, perché sulla guerra resta ben poco da fare".

