Hamas "sposta gli ostaggi in superficie". Scudi umani per l'offensiva israeliana a Gaza City

In vista dell'operazione dell'esercito israeliano per conquistare Gaza City, Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per impedire ai militari di operare in determinate aree. Lo hanno riferito fonti palestinesi a Gaza all'emittente pubblica Kan. Ieri, la madre dell'ostaggio Guy Gilboa-Dalal ha dichiarato di essere stata informata che suo figlio è trattenuto in superficie a Gaza City, dopo che la settimana scorsa Hamas aveva pubblicato un video in cui lo si vedeva sul sedile posteriore di un'auto. Indiscrezioni che corroborano le accuse a Hamas di usare gli ostaggi come scudi umani. Intanto il Forum delle famiglie degli scomparsi e degli ostaggi ha rinnovato la richiesta di un incontro urgente al capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Eyal Zamir.

Nel frattempo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato americano Marco Rubio si sono incontrati a Gerusalemme. Rubio andrà in Qatar domani al termine della sua visita in Israele. A Doha in queste ore alti funzionari provenienti da tutto il mondo arabo e musulmano si stanno riunendo per dare una risposta congiunta a Israele dopo l'attacco israeliano alla leadership di Hamas dei giorni scorsi. Anche l'ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale per la Siria, Thomas Barrack, è oggi in Qatar, riporta il Washington Post. "Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump resta impegnato a raggiungere due obiettiivi: ogni singolo ostaggio" deve tornare a casa immediatamente e Hamas deve essere "eliminato" come gruppo armato, ha commentato Rubio durante una conferenza stampa congiunta con Netanyahu.