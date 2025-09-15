Ormai vale tutto, il giurista Cnr e blogger del Fatto: "Denuncio all'Aia il governo e Leonardo per genocidio"

Foto: Ansa

Gianni Di Capua 15 settembre 2025 a

Nel grande caos dello scontro politico tutto è mischiato. Battaglie politiche e ruoli istituzionali, fatti e opinioni. La riprova arriva dall'iniziativa annunciata dal giurista Fabio Marcelli dal suo blog sul sito del Fatto quotidiano. Ebbene, il direttore-ricercatore di diritto internazionale nell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del Cnr, questo il suo ruolo, vuole denunciare nei tribunali internazionali il governo italiano per genocidio sulla scorta di quanto avviene a Gaza.

"La guerra mondiale che si avvicina a grandi passi riempie di gioia e di speranza i rappresentanti della florida industria degli armamenti. Costoro sono responsabili in prima persona di guerre e genocidi in atto e per questo motivo la denuncia per complicità in genocidio che trasmetteremo a inizio ottobre alla Corte penale internazionale riguarderà, oltre a tre pilastri del governo italiano come Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto, anche l’amministratore delegato di Leonardo SpA, Roberto Cingolani", scrive il giurista nell'articolo online in cui tra le altre cose dà del "grottesco" e del razzista al leader della Lega. E per non farsi mancare niente si affretta a sottolineare che Charlie Kirk, assassinato negli Usa, "era noto, fra le altre cose, per essere un grande fautore dell’accesso generalizzato alle armi".

Marcelli mette tutti nel calderone, Macron e le sue mire belliciste, l'Ue inconcludente, l'Onu inefficace, "von der Leyen, Starner, Merz e Meloni" che "legano sempre più il proprio destino a riarmo e guerra, mentre continuano a sostenere il genocida Netanyahu". Dà del personaggio "cinico e criminale" anche a Zelensky che a detta sua vuole solo mantenere il potere in Ucraina.

Unici salvatori i marinai di Greta Thunberg e il democratico Xi Jinping. "In una situazione del genere vanno sostenute senza esitazione imprese che vanno controcorrente come la Global Sumud Flotilla che vuole portare soccorso umanitario alla popolazione di Gaza, violando il criminale blocco israeliano. L’unica speranza dell’umanità in un nuovo ordine mondiale giusto e pacifico appare legata alla combinazione tra sforzi dal basso, come questi, e iniziativa degli Stati emergenti attorno alla Cina e ai VRICS", arriva a dire il giurista.

Ma chi è Marcelli? Romano, è dirigente di ricerca dell’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR, e dirigente dell’Associazione dei giuristi democratici. Co-presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) e del Gruppo d’intervento giuridico internazionale (GIGI). Associazioni, queste ultime, che tra le altre cose hanno protestato per la scelta del Consiglio nazionale forense di affiancare a Francesca Albanese, discussa relatrice Onu sulla Palestina, dei relatori di diverse posizioni per un corso di formazione pere gli avvocati, dopo la denuncia de Il Tempo.