Usa, Trump revoca la scorta di Kamala Harris. "E' una vendetta"

Da lunedì niente più scorta del Secret Service per Kamala Harris. Donald Trump ha revocato la tutela, secondo la copia di un documento visionato da Cnn e New York Times. Per gli ex presidenti la scorta del Secret Service è a vita. Harris, che era vicepresidente, ha avuto - come solitamente previsto - la tutela per sei mesi dopo aver lasciato l'incarico. I sei mesi si sono conclusi a luglio. Ma, secondo fonti dei media americani, la tutela era andata avanti sulla base di una disposizione, mai resa pubblica sino ad oggi, firmata da Joe Biden prima che lasciasse la Casa Bianca. E, puntualizza la Cnn, è questa la disposizione revocata da Trump con il documento che porta la data di giovedì, è indirizzato a Kristi Noem con il via libera a "interrompere" per Kamala Harris "qualsiasi procedura di sicurezza autorizzata in precedenza", che vada "oltre quelle previste dalla legge", a partire "dal primo settembre 2025".

No comment dalla Casa Bianca. "La vice presidente è grata al Secret Service per la professionalità, la dedizione e l'impegno instancabile per la sicurezza", ha affermato in una dichiarazione Kirsten Allen, nello staff della Harris che si appresta a girare il Paese per presentare il suo nuovo libro '107 Days' in uscita il 23 settembre. Informato degli sviluppi il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, che - secondo la Cnn - è stato in queste ore in contatto con Karen Bass, sindaco di Los Angeles, dove è residente Kamala Harris. Fonti alla Cnn hanno riferito che l'ufficio del governatore non può commentare su eventuali nuove misure che potrebbero essere attivate. "La sicurezza dei nostri funzionari pubblici non dovrebbe mai essere soggetta a impulsi politici bizzarri e vendicativi", ha comunque commentato con la rete americana Bob Salladay, portavoce di Newsom.

Alla ex vice presidente potrebbe essere assegnata la scorta della Polizia di Los Angeles. "E' un'altra vendetta - ha detto Bass in una dichiarazione alla Cnn - Questo mette in pericolo la ex vice presidente". Il sindaco promette di lavorare con il governatore "per garantire che Harris sia al sicuro a Los Angeles". Da luglio non ha più la tutela personale Doug Emhoff, marito di Kamala Harris, al quale era stata assegnata la scorta sulla base di quanto previsto per i consorti degli ex vice presidenti.