Minneapolis, chi è il killer della scuola: il video choc e le minacce a Trump

Emergono dettagli inquietanti sul profilo dell'autore della sparatoria a Minneapolis che ha aperto il fuoco fuori una chiesa cattolica durante una messa uccidendo 2 bambini e ferendo quasi 20 persone. L'uomo, 23 anni identificato come Robin Westman è morto suicida subito dopo la sparatoria per un colpo auto inflitto. Secondo il New York Post un video inquietante che si ritiene sia stato pubblicato dall'attentatore mostra le scritte "uccidi Donald Trump" e "per i bambini" scarabocchiate su riviste specializzate in armi e sui caricatori dei fucili. La polizia sta indagando su alcuni profili Youtube presumibilmente collegati all'autore del massacro che mostrano appunti di varia natura su attentati, scarabocchi, annotazioni in russo, diversi proiettili e armi, tra cui un fucile semiautomatico e un fucile da caccia.

Spari nella scuola cattolica, terrore a Minneapolis; due bambini uccisi e feriti

Il video-manifesto dura venti minuti e il 23enne sfoglia un quaderno dalla copertina rossa. Nelle pagine sono disegnate alcune armi. Altri video, secondo quanto dichiarato dalla polizia, fanno riferimento ad altre stragi nelle scuole, come quella alla scuola elementare Sandy Hook, Connecticut, avvenuta il 14 dicembre del 2012 e costata la vita a venti bambini e sei adulti. Il killer, Adam Lanza, si era tolto la vita prima di venire arrestato dalla polizia.

Secondo quanto riferiscono i notiziari locali, Westman è cresciuto a Richfield, in Minnesota, e sua madre lavorava alla Annunciation School di Minneapolis, dove ha messo in atto la strage. Il 23enne, che si identificava come donna, aveva presentato domanda nella contea di Dakota per cambiare il suo nome di nascita da Robert a Robin, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal notiziario del Minnesota Kare 11. La richiesta è stata accolta nel gennaio 2020.