Melania Trump si riprende la scena: "Proteggere i bambini". La lettera a Putin

All'ombra del vertice di Anchorage una mossa ha fatto notizia. Melania Trump ha dato al marito Donald una lettera da consegnare personalmente a Vladimir Putin. Il gesto, rivelato da alcuni media nelle ore del summit che si è tenuto in Alaska, ha rimesso la first lady al centro della scena e riacceso un faro sul suo impegno politico. Il tema della missiva, come annunciato nei giorni scorsi, è la tutela del futuro dei bambini. "Mr Putin, lei può da solo restaurare la melodica risata dei bambini", ha scritto la moglie del presidente degli Stati uniti, sollevando, senza mai nominarla direttamente, la questione dei minori ucraini rapiti.

"Nel mondo di oggi alcuni bambini sono costretti a ridere in silenzio, non toccati dal buio che li circonda, in segno di sfida con le forze che possono reclamare il loro futuro", si legge nella lettera che Donald Trump venerdì ha consegnato a Putin e una cui copia oggi è stata pubblicata su Truth Social dal presidente americano stesso. "Proteggendo l'innocenza di questi bambini, lei farà di più che servire solo la Russia servirà l'umanità stessa - ha scritto ancora la first lady di origini slovene - un'idea così ambiziosa trascende tutte le divisioni umane. E lei, Mr Putin, è in grado di rendere possibile oggi questa visione con un tratto di penna. È il momento di farlo".