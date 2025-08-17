Ucraina, "c'è la data del trilaterale": quando Trump potrebbe incontrare Putin e Zelensky

17 agosto 2025 a

Nessun cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è stato concordato, ma ad Anchorage, dove il capo del Cremlino Vladimir Putin ha incontrato l'inquilino della Casa Bianca Donald Trump, qualche passo in avanti è stato fatto. Domani il leader ucraino Volodymyr Zelensky sarà negli Usa per incontrare il tycoon repubblicano e, non si sa ancora con quali modalità, interfacciarsi con i leader dell'Unione europea. Intanto, filtrano le prime indiscrezioni sulla possibile data del vertice trilaterale. Come riporta Axios, Trump ha dichiarato di voler organizzare il vertice a tre il 22 agosto. "Durante una conversazione telefonica con Zelensky e i leader europei, il presidente Usa ha dichiarato di voler tenere un vertice trilaterale 'veloce', già il 22 agosto", hanno rivelato due fonti.

Ma quali sono gli scenari? Adottado quale strategia gli Usa proveranno a condurre le trattative? "Cercheremo di organizzare un vertice trilaterale (Trump-Putin-Zelensky, ndr ) entro la prossima settimana. Al momento l’ostacolo più grande è trovare un’intesa sullo scambio dei territori, qualunque cosa significherà nel concreto. Nello stesso tempo discuteremo delle garanzie di sicurezza da fornire all’Ucraina. Questi sono i due punti più importanti sul tavolo", ha spiegato al Corriere della Sera Keith Kellogg, l’inviato Usa per l’Ucraina.

Se Trump insegue "un accordo complessivo con la Russia" e sostiene che "anche gli europei siano d’accordo", i commenti di Zelensky restano amari. "Vediamo che la Russia rifiuta numerose richieste di cessate il fuoco e non ha ancora stabilito quando smetterà di uccidere", ha scritto il presidente ucraino via social. "Questo complica la situazione - ha aggiunto -. Se non hanno la volontà di attuare un semplice ordine di cessare il fuoco, potrebbe essere necessario un grande sforzo affinché la Russia sviluppi la volontà di realizzare molto di più, cioè una vita pacifica con i vicini per decenni. Ma tutti insieme lavoriamo per la pace e la sicurezza. Fermare gli omicidi è un elemento chiave per fermare la guerra".