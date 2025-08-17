Vertice Usa-Russia, Luttwak: «Trump ha avuto il coraggio che è mancato all'Europa»

Il politologo statunitense: «Un Cremlino in seria difficoltà le prova tutte»

Edoardo Sirignano 17 agosto 2025

«Trump ha avuto quel coraggio che è mancato all’Europa. Di fronte a una Russia sempre più debole, a causa di un’inflazione salita alle stelle e a vittorie che tardano ad arrivare, ha provato a ottenere, in tutti i modi possibili, un cessate il fuoco. Adesso, però, tocca al vecchio continente decidere il proprio futuro. Il Tycoon è stanco di trattare da solo, né ha intenzione di inviare soldati o mandare ulteriori armi all’Ucraina. Ecco perché l’esecutivo von der Leyen deve uscire allo scoperto e passare finalmente dalle belle parole ai fatti. Soltanto così la guerra finirà per davvero. Altrimenti non dobbiamo aspettarci miracoli a stelle e strisce». A dirlo il politologo statunitense Edward Luttwak.

Cosa si aspettava Donald alla vigilia del vertice tenutosi in Alaska?

«Pensava che Putin arrivasse negli States con una chiara offerta sul tavolo delle trattative. Il presidente russo, al contrario, voleva soltanto iniziare un negoziato».

In base a cosa sostiene tale tesi?

«Le richieste del Cremlino non sono mai state realistiche. I russi non stanno vincendo. Mosca è consapevole di non poter reggere una guerra infinita. I suoi generali non vincono più da mesi e, a causa di un conflitto, ritenuto da molti “eterno”, i prezzi sono saliti alle stelle. La nave di Vladimir, secondo più di qualche economista, sta affondando. Le famiglie non riescono più a sbarcare il lunario o meglio a portare il piatto a tavola. Ecco perché siamo di fronte all’ultima mossa dello Zar o meglio quella del “dittatore fortunato” che le prova tutte, sapendo di avere poche frecce a disposizione».

Trump, però, non può permettersi inutili perdite di tempo. Ha bisogno di recuperare credibilità a livello internazionale…

«La verità è che la Casa Bianca si sta già occupando di altro. Dall’economia al Medio Oriente, le priorità sono diverse».

Chi dovrà fare, dunque, la mossa finale per arrivare all’auspicata “pace”?

«Il debole, in tutta questa vicenda, è, senza ombra di dubbio, l’Europa. Non manda i propri ragazzi a combattere, né truppe in grado di fornire appoggio a chi è in prima linea. L’Ue non fa praticamente nulla. Ci sono solo tanti pranzi e cene in cui si spendono belle parole per il niente. Nei fatti sono soltanto gli Usa a parlare di soldi e aiuti concreti, pur avendo una minaccia ben più consistente in quel del Pacifico. Ecco perché, pur essendo in difficoltà, i russi non mollano, alzano la voce e addirittura minacciano chi non è in grado di decidere, chi non riesce ad avere una linea comune».



Come è stato visto in America il summit voluto dai conservatori?

«Tutti sanno che Trump ha pagato un prezzo politico per tale operazione. Non insultando Putin ha perso dei consensi. Detto ciò, parliamo di un presidente che guarda oltre la contingenza. Rimettendo l’America al centro di ogni trattativa per l’equilibrio globale, Donald dimostra quel senso di “grande potenza americana”, invocato durante tutta la campagna elettorale per le presidenziali».



Cosa sta dimostrando, dunque, il miliardario con questo atteggiamento?

«Di essere forte e rappresentare quell’imprenditore in grado di trattare in qualunque circostanza. Un’idea sempre più diffusa e su cui una parte politica prova a costruire "un tesoretto di voti" da cui attingere nel momento del bisogno».

