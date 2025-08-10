Gaza, Netanyahu e i 5 punti del piano per eliminare Hamas dalla Striscia

10 agosto 2025 a

Il nuovo piano israeliano per conquistare Gaza City "non mira a occupare Gaza", ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu, definendolo "il modo migliore per porre fine alla guerra" iniziata 22 mesi fa nei territori palestinesi. "Abbiamo completato gran parte del lavoro. Abbiamo tra il 70% e il 75% di Gaza sotto il controllo militare israeliano", ha dichiarato il leader israeliano durante una conferenza stampa a Gerusalemme. "Ma ci restano ancora due roccaforti: Gaza City e i campi" nella Striscia di Gaza centrale. "Non abbiamo altra scelta per finire il lavoro".

Secondo il piano approvato venerdì dal gabinetto di sicurezza israeliano, l'esercito "si sta preparando a prendere il controllo di Gaza City", che è in gran parte distrutta nel nord del territorio. Questo piano "non mira a occupare Gaza, ma a smilitarizzare Gaza", ha ribadito Netanyahu. "Questo è il modo migliore per porre fine alla guerra, e il modo migliore per porvi fine rapidamente. Primo, disarmare Hamas. Secondo, liberare tutti gli ostaggi. Terzo, smilitarizzare Gaza. Quarto, Israele eserciterà un controllo di sicurezza predominante. Quinto, un'amministrazione civile pacifica e non israeliana... Questo è ciò che vogliamo vedere a Gaza", ha riassunto il primo ministro.

Netanyahu ha affermato che alla popolazione civile sarà consentito di "lasciare in sicurezza le zone di combattimento per raggiungere aree sicure designate" e che riceverà "abbondanti" scorte di cibo. Il leader israeliano ha nuovamente accusato Hamas di aver saccheggiato i camion di aiuti umanitari per i civili palestinesi e le Nazioni Unite di "aver sistematicamente rifiutato, fino a poco tempo fa, di distribuire le migliaia di camion che abbiamo permesso di far entrare a Gaza". "Designeremo corridoi protetti" per la distribuzione degli aiuti e "aumenteremo il numero di punti di distribuzione degli aiuti per la GHF", la fondazione privata sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha aggiunto. Il primo ministro ha anche denunciato una campagna globale di menzogne contro Israele. "Le uniche persone che oggi muoiono deliberatamente di fame a Gaza sono i nostri ostaggi, affamati dai mostri di Hamas". Israele "vincerà la guerra con o senza il sostegno di altri" paesi, ha affermato.