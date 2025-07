Spagna, ragazzi cantano in ebraico: espulsi dal volo, educatrice a terra. È bufera

24 luglio 2025 a

a

a

È scoppiata una bufera dopo che circa 50 bambini e adolescenti, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, e l'animatrice del loro campo estivo sono stati espulsi da un volo della Vueling Airlines a Valencia, in Spagna, perché cantavano in ebraico durante l'imbarco. A mettere in luce l'accaduto è stato per primo il sito web Enfoque Judio, secondo cui l'equipaggio avrebbe intimato ai ragazzi di smettere di cantare e, quindi, chiamato la polizia. La notizia, però, ha fatto in pochi minuti il giro della rete ed è stata ripresa su tutti i media. Non solo: sta rimbalzando la scena del fermo dell’educatrice, che è stata immobilizzata, ammanettata e tenuta a terra dagli agenti della Guardia Civil. "Fatto di una gravità estrema. Bisogna riflettere su questa pericolosa deriva antisemita", "Nella Spagna di Sanchez c'è un problema di antisemitismo e di democrazia": sono questi alcuni dei commenti apparsi su X.

Scattano le sanzioni per Francesca Albanese: perché è finita nel mirino degli Usa

Ad alzare la voce è stato il Movimento contro l’intolleranza (MCI), che ha presentato giovedì una denuncia penale in merito all’episodio, chiedendo un’indagine per accertare se l’equipaggio e gli ufficiali della Guardia Civil abbiano seguito i protocolli necessari in caso di presenza di minori e se vi sia stata qualche discriminazione sui passeggeri coinvolti. Il presidente di MCI, Esteban Ibarra, ha sostenuto che ci siano i presupposti di un caso di discriminazione. "La scintilla sembra sia legata al fatto che cantavano in ebraico. Questo esige un’indagine seria e rigorosa", ha dichiarato a Enfoque Judio. La versione della Guarda Civile è differente: il gruppo sarebbe stato espulso per "cattiva condotta", a bordo e, più nel dettaglio, perché i minori avrebbero "ripetutamente manomesso le attrezzature di emergenza".