Francesca Albanese, scattano le sanzioni. Perché è finita nel mirino degli Usa

“Una campagna di guerra politica ed economica contro gli Stati Uniti e Israele”: gli Stati Uniti sanzionano Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, e lei commenta definendo le misure prese da Washington “tecniche di intimidazione in stile mafioso”. Da tempo critica sui presunti abusi compiuti da Israele nei territori palestinesi, Albanese è al centro delle polemiche per le sue posizioni nette contro Tel Aviv e oggi Marco Rubio ha ufficializzato le contromosse dell’amministrazione statunitense. È stato il segretario di Stato a dare notizia delle azioni intraprese dagli States nei confronti della relatrice italiana, accusandola apertamente di antisemitismo. Poco si sa sulle conseguenze che potranno avere le sanzioni: ciò che sembra certo è che finché saranno in vigore la studiosa non potrà entrare nel paese e i suoi beni oltreoceano verranno sequestrati.

Albanese, come ricostruito da Ilpost.it, non ha commentato ufficialmente la decisione di Washington ma in un messaggio ad un giornalista dell’emittente Al Jazeera ha scritto: “No comment sulle tecniche di intimidazione in stile mafioso”. Ma come sono state motivate le sanzioni dell’amministrazione Trump? In primo luogo, il dipartimento di Stato l’ha accusata di aver sostenuto le cause della Corte penale internazionale contro il governo israeliano e dato che né Washington né Tel Aviv riconoscono il supremo tribunale, l’amministrazione statunitense considera l’atto un accanimento ingiusto nei confronti dello stato ebraico. Poi l’accusa di aver “minacciato l’interesse nazionale e la sovranità degli Stati Uniti” perché con il suo lavoro ha accusato “decine di aziende in tutto il mondo, comprese importanti compagnie americane” di complicità nei presunti crimini a Gaza.

Tutta colpa del suo rapporto “Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio” presentato al Consiglio dei diritti umani la scorsa settimana e che cita più di 45 aziende che, secondo Albanese, farebbero “profitti sulla distruzione di vite innocenti” – tra queste aziende militari come l’americana Lockheed Martin, l’italiana Leonardo e le più famose aziende tecnologiche come Google, Microsoft, Amazon o Palantir. Nel suo rapporto la relatrice speciale inoltre ha anche accusato banche come Barclays e BNP Paribas, ree di avere comprato titoli di stato israeliani negli ultimi due anni e sostenere l’economia del paese nel pieno della sua offensiva a Gaza. E infine ha chiesto di imporre un embargo alla vendita di armi su Israele e sanzioni contro “entità e individui coinvolti in attività che potrebbero danneggiare i palestinesi”. Un rapporto che è diventato un boomerang per Albanese che adesso dovrà vedersela con gli Stati Uniti.