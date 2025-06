Trump infuriato con Iran e Israele: "Non sanno cosa c... fanno". Telefonata di fuoco a Netanyahu

24 giugno 2025 a

La tregua annunciata è stata affossata dagli attacchi, incrociati come le accuse e le smentite di Israele e Iran. Il presidente Donald Trump sostiene che Israele e Iran hanno violato i termini del cessate il fuoco con attacchi, nonostante la scadenza anticipata di martedì per la cessazione delle ostilità. Trump, in un commento ai giornalisti alla Casa Bianca prima di partire per il vertice NATO all'Aja, ha espresso delusione per i continui raid. "L'hanno violato, ma anche Israele l'ha violato", ha detto Trump sull'Iran. E ha aggiunto: "Non sono contento di Israele. Riporta a casa i tuoi piloti. Adesso!". Parlando con i cronisti, il presidente Usa è apparso molto arrabbiato: "Non sanno cosa c... stanno fracendo", ha detto riguardo a Teheran e Tel Aviv.

L'inquilino della Casa Bianca ha dichiarato di essere contrario ai tentativi di rovesciare il regime iraniano, avvertendo che tali mosse porterebbero al "caos", pur avendo giurato che Teheran non otterrà un'arma nucleare finché lui sarà alla Casa Bianca. "Non voglio vedere un cambio di regime in Iran", ha detto Trump citato dalla Reuters, "un cambio di regime crea caos". Allo stesso tempo, ha affermato che la leadership iraniana ha fatto marcia indietro sulle sue ambizioni nucleari. "L'Iran non avrà un'arma nucleare. È l'ultima cosa che gli passa per la testa in questo momento", ha aggiunto.

In una telefonata avuta stamattina con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, inoltre, Trump è stato "eccezionalmente risoluto e diretto", ha riferito una fonte della Casa Bianca alla Cnn. La stessa fonte ha aggiunto che Netanyahu ha compreso la gravità della situazione e le preoccupazioni di Trump a proposito del cessate il fuoco fra Israele e Iran. La Cnn riporta che Trump, che nella serata americana era euforico quando ha annunciato il cessate il fuoco tra Israele e Iran, è rimasto sveglio fino a tarda notte per seguire gli sviluppi in vista dell'entrata in vigore dell'accordo. Secondo diverse fonti citate dall'emittente, il presidente Usa si è infuriato quando si è convinto che entrambi i Paesi stavano violando l'accordo, rabbia che ha manifestato apertamente prima di partire per il vertice Nato.