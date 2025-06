Iran-Israele, accuse incrociate sulla tregua violata. Che succede dopo l'annuncio di Trump

24 giugno 2025 a

a

a

Le accuse incrociate tra Israele e Iran fanno temere che la tregua annunciata dal presidente Americano, Donald Trump, sia troppo fragile per reggere. Secondo quanto reso noto dalle autorità militari israeliane, due missili balistici sono stati lanciati dall'Iran verso Israele dopo che avrebbe dovuto entrare in vigore un cessate il fuoco. Entrambi sono stati intercettati. In seguito a tale episodio, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni alle IDF di "rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell'Iran con attacchi intensi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran". A Katz hanno fatto eco diversi politici dello Stato ebraico. "Teheran tremerà", ha scritto su X il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich, membro del gabinetto di sicurezza del primo ministro Benjamin Netanyahu. "Al silenzio si risponderà con il silenzio, ai missili si risponderà con...?", ha invece scritto da parte sua il deputato di Otzma Yehudit Limor Son Har-Melech.

Piddì Telefono Casa

"Tre ore e mezza dopo l'annuncio del cessate il fuoco da parte del presidente degli Stati Uniti, si sono verificati dei lanci missilistici dall'Iran verso il nord di Israele. Non dobbiamo subirli, non dobbiamo ignorarli, dobbiamo rispondere immediatamente", ha scritto Avigdor Liberman, presidente del partito di opposizione Yisrael Beytenu.

Niente piazza e telefonata a Meloni: cosa c'è dietro la metamorfosi di Schlein

Da parte sua però, secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, le notizie secondo cui l'Iran avrebbe lanciato missili contro Israele dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco sarebbero del tutto false. L'Iran inoltre ha accusato Israele di aver violato il cessate il fuoco conducendo nuovi attacchi. Lo afferma la tv di stato iraniana. Israele ha effettuato diversi attacchi contro obiettivi in Iran questa mattina, dopo l'annuncio della tregua, e Teheran si ritiene autorizzata a rispondere all'aggressione. Lo ha riferito il quartier generale delle Forze armate iraniane, Khatam al-Anbiya. "Il regime sionista ha attaccato obiettivi sul territorio iraniano in tre fasi questa mattina prima delle 9:00" (le 6.30 in Italia), è stato l'annuncio letto dalla televisione di Stato iraniana.