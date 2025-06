Iran, hijab in aria e cori contro il regime islamico: il video virale delle studentesse

24 giugno 2025 a

Tra gli scenari possibili della guerra scoppiata tra Tel Aviv e Teheran c'è quello di un "regime change", cioè di un indebolimento della leadership iraniana fino al rovesciamento della teocrazia. I bombardamenti hanno puntato ad annichilire i siti nucleari e la catena di comando, ma un ruolo fondamentale potrebbero giocarlo anche eventuali rivolte popolari. Ipotesi plausibile, questa, vista la decennale repressione della dittatura. Una dimostrazione arriva dai social network, dove è stato pubblicato un video girato in una scuola femminile di Teheran in cui alcune studentesse lanciano in aria gli hijab che sono obbligate a indossare e intonano un coro contro chi limita la loro libertà.

"Morte al dittatore e al regime islamico", urlano le ragazze mentre lanciano in aria il velo e liberano i capelli in segno di protesta. Le loro voci si uniscono e coprono il rumore dei raid. Tantissimi messaggi di incoraggiamento e vicinanza alle studentesse sono arrivati in rete. "Che liberino l'Iran e tutte le donne", "Congratulazioni ragazze! Siamo con voi. Le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini", "Una scena bellissima, ottimo lavoro di Israele!", "Siamo fieri di Israele, sono leoni con un cuore": sono state queste alcune delle reazioni apparse in risposta al filmato.