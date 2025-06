Iran, l'avvertimento dei Guardiani della Rivoluzione agli Usa: “Stupido Trump, vi daremo una lezione storica”

24 giugno 2025 a

Se gli Stati Uniti attaccheranno di nuovo l'Iran, subiranno una "lezione storica". E’ questa la minaccia del comandante della Guardia Rivoluzionaria iraniana, Mohamed Pakpur. Qualsiasi nuovo attacco indurrà Teheran a impartire a Washington "una lezione storica" e una "risposta ancora più schiacciante", in seguito al lancio di missili contro una base statunitense in Qatar in risposta al bombardamento degli Usa di tre impianti nucleari iraniani. L'attacco alla base di Al Udeid, ha aggiunto Pakpur, ha colpito "il cuore del Comando Centrale degli Stati Uniti in Medio Oriente". Gli impianti hanno subito danni materiali nonostante l'intervento dei sistemi di difesa aerea, ha sottolineato. Donald Trump è "stupido e ignorante" per aver ordinato il bombardamento dei siti nucleari dell'Iran.

Trump infuriato con Iran e Israele: "Non sanno cosa c... fanno". Telefonata di fuoco a Netanyahu

Nel frattempo è stato reso noto che un generale dei Basij, il comandante dell'unità protezione intelligence Mohammad Taqi Yousefvand, è stato ucciso in un raid condotto ieri da Israele su Teheran. Lo riferisce l'agenzia di stampa Fars, citando una nota del servizio stampa dei Guardiani della Rivoluzione nel Lorestan.