Iran, Khamenei non fa passi indietro: “La battaglia ha inizio”. Altri missili su Israele

La guerra tra Iran e Israele potrebbe essere a una svolta dopo l'ultimatum di Donald Trump che ha chiesto "una resa incondizionata" di Teheran e ha lasciato filtrare che gli Stati Uniti potrebbero intervenire al fianco dell'alleato. Una minaccia arrivata dopo che il presidente americano aveva lasciato in anticipo il vertice del G7 di Kananaskis e a cui ha subito risposto la Guida Suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei: "La battaglia ha inizio", ha scritto su X la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei, "Alì ritorna a Khaybar", ha aggiunto bellicoso alludendo al primo califfo dell'Islam sciita e alla sua conquista della città ebraica nel VII secolo.

Ultimatum di Trump a Khamenei: “Sappiamo dove sei, arrenditi subito”

Mentre si apriva il sesto giorno di conflitto, sono proseguiti per tutta la notte i bombardamenti sull'Iran a cui hanno preso parte più di 50 jet israeliani. Sono stati colpiti un impianto per la produzione di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, diversi siti per la fabbricazione di missili tra cui quello di Khojir e varie infrastrutture militari nel Distretto 18 di Teheran, dopo che l'IDF aveva invitato i residenti ad abbandonare la zona. Attaccati anche l'Università Imam Hossein, legata ai Guardiani della Rivoluzione. L'Iran ha risposto con due raffiche di una trentina di missili, tra cui anche alcuni ipersonici, verso il centro e il nord di Israele, che hanno causato diversi incendi.

“Non si fida più nemmeno delle sue guardie” Khamenei circondato dal Mossad

"Ora abbiamo il controllo completo e totale dei cieli sopra l'Iran", ha scritto Trump in un post su Truth ricorrendo a un plurale che già preludeva a un coinvolgimento anche pubblico decisamente maggiore. Venti minuti dopo, la quasi discesa in campo. "Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto 'Leader Supremo'. È un bersaglio facile, ma lì è al sicuro", ha spiegato prima di riunire il gabinetto di sicurezza. Parole che sembrano preludere a un possibile intervento diretto degli USA e Teheran sarebbe pronta a rispondere attaccando le basi americane nella regione, come ha riferito il New York Times. Sul piano militare tutto è pronto: nella base Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, ci sono già almeno 4 bombardieri pesanti B-52H Stratofortress, in grado di trasportare testate nucleari o altre munizioni a guida di precisione. Fox News ha rivelato che il Pentagono sta spostando nell'area altri caccia.