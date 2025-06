L'ayatollah Khamenei nel bunker, l'ex 007 Mancini svela: “Circondato dal Mossad"

17 giugno 2025 a

Secondo Marco Mancini, ex dirigente del controspionaggio italiano, l’Ayatollah iraniano Ali Khamenei si troverebbe nascosto in un bunker sotterraneo a Lavizan, nella zona nord-orientale di Teheran. “È un bunker in stile vecchia Unione Sovietica, a 90-100 metri di profondità, dotato di sistemi antibomba e antiaerei”, ha dichiarato Mancini in un’intervista ad Agenzia Nova. Nel rifugio sarebbero presenti anche la moglie e i cinque figli della Guida Suprema, tra cui Mojtaba Khamenei, ritenuto suo possibile successore. “L’intero perimetro è infiltrato dal Mossad”, ha aggiunto l’ex 007, sottolineando la capacità di Israele di operare anche all’interno del cuore del potere iraniano.

La scelta di Khamenei di rifugiarsi sotto terra avviene, secondo Mancini, in un momento di massima pressione da parte di Israele. “È una situazione mai vista prima: i bunker di comando, come quello di Khamenei, non erano mai stati attaccati, ma ora nulla è più garantito”, ha spiegato. Israele, secondo fonti diplomatiche citate dall’analisi, avrebbe rinunciato a uccidere Khamenei solo temporaneamente: “Gli hanno concesso un’ultima chance per smantellare l’arricchimento dell’uranio. Ma se non cede, agiranno”. Gli attacchi recenti a Teheran e Mashhad sarebbero parte di questa strategia di pressione crescente. Il presidente israeliano Netanyahu ha infatti dichiarato ieri a ABC News che secondo lui "uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto"

Nel frattempo, la Repubblica islamica sta reagendo anche sul fronte interno. “Il regime ha aumentato la repressione: arresti, torture, esecuzioni simulate a Evin, intimidazioni verso donne e attivisti”, ha affermato Mancini. Il Mossad avrebbe addirittura catturato e interrogato comandanti dei Pasdaran grazie a fonti interne, segnalando una crisi di sicurezza nel cuore dei servizi iraniani. Secondo l’ex 007, “Khamenei è terrorizzato, e lo è anche la sua famiglia. Non si fidano più nemmeno delle loro stesse guardie”.