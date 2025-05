Dazi, i giudici bloccano Trump: "Illegali". La Casa Bianca: "Faremo ricorso"

29 maggio 2025 a

a

a

La Corte federale del Commercio degli Stati Uniti ha emesso una sentenza che blocca i dazi imposti da Donald Trump, dichiarando "illegittimo" il piano tariffario che sta scuotendo i mercati internazionali. La Corte ha stabilito che la legge invocata dalla Casa Bianca, l'International Emergency Economic Powers Act del 1977, che conferisce al presidente il diritto di regolamentare il commercio durante le emergenze nazionali, non dà al tycoon repubblicano la libertà di imporre unilateralmente dazi così come ha fatto lo scorso 2 aprile (quando aveva annunciato l'introduzione di dazi doganali su gran parte dei partner commerciali, con un'aliquota base del 10% e dazi più elevati per la Cina e l'Unione europea). L'amministrazione Trump ha presentato ricorso in appello immediatamente e il caso può finire davanti alla Corte suprema.

Trump avverte Putin: "Sta giocando col fuoco". Per Mosca la pace "richiede tempo"

La decisione del tribunale è stata accolta con entusiasmo dai mercati così come pure dai vecchi nemici del presidente degli Stati Uniti. Non si può dire lo stesso dell'amministrazione Trump. Il portavoce del tycoon americano non ha nascosto la rabbia e ha criticato i "giudici non eletti" per la sentenza sulle tariffe. "Non spetta a giudici non eletti decidere come affrontare adeguatamente un'emergenza nazionale", ha affermato in una dichiarazione il portavoce Kush Desai. "Il presidente Trump si è impegnato a mettere l'America al primo posto e l'amministrazione è determinata a utilizzare ogni leva del potere esecutivo per affrontare questa crisi e ripristinare la grandezza americana", ha aggiunto.