Ucraina, Trump avverte Putin: "Sta giocando col fuoco". Per Mosca la pace "richiede tempo"

27 maggio 2025 a

a

a

Vladimir Putin "sta giocando col fuoco". Le parole di Donald Trump, affidate a un post sul suo social Truth, sono giunte al termine di una giornata in cui il Cremlino ha preso tempo, dicendo che la risoluzione della guerra in Ucraina "è talmente complessa che richiede tempo", e ha preso le distanze dalle critiche del presidente Usa degli scorsi giorni, che aveva dato a Putin del pazzo. Mosca garantirà la sua sicurezza indipendentemente dalle dichiarazioni di Trump, ha detto il portavoce del Cremlino. "Ciò che Vladimir Putin non capisce è che se non fosse stato per me, alla Russia sarebbero già successe un sacco di cose brutte, e intendo davvero brutte" è la replica del tycoon.

"Stop ai colloqui per i visti agli studenti stranieri": la nuova mossa di Trump

Sul secondo round di negoziati diretti fra Russia e Ucraina, ancora non ci sono dettagli ma per Mosca la sede preferita è la Turchia. Si intensifica intanto la polemica di Mosca dopo che lunedì il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha dichiarato che Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno revocato le restrizioni sulla gamma di armi fornite a Kiev. "Ho descritto qualcosa che sta accadendo da mesi", ha poi precisato, mentre Berlino mantiene il massimo riserbo sull'eventualità di una consegna di missili da crociera Taurus all'Ucraina. "Qualsiasi arma tedesca non cambierà il corso dell'operazione militare speciale" in Ucraina e "vedrete" che "Taurus e droni tedeschi bruceranno come fiammiferi", come già "Leopard e obici", ha tuonato intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.