Dazi, Usa e Cina sospendono parte delle tariffe. Le Borse volano

Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato nei colloqui che si sono tenuti a Ginevra, in Svizzera, la sospensione di parte dei dazi reciproci per 90 giorni. La misura dovrà entrare in vigore entro il 14 maggio. Come si legge dalla dichiarazione congiunta pubblicata da Xinhua, Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% sui beni per un periodo iniziale di 90 giorni, mantenendo al contempo il restante 10%. "Dopo aver adottato le misure di cui sopra, le due parti istituiranno un meccanismo per proseguire i negoziati sulle relazioni economiche e commerciali", precisa la dichiarazione, "i negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un Paese terzo concordato da entrambe le parti. Se necessario, le due parti potranno svolgere consultazioni a livello operativo su questioni economiche e commerciali rilevanti".

La Borsa di Hong Kong è salita di oltre il 3% dopo la sospensione dei dazi doganali tra Cina e Stati Uniti. L'indice Hang Seng della Borsa di Hong Kong e balzato del 3,34% a 23.630 punti, dopo l'annuncio, tramite un comunicato congiunto di Cina e Stati Uniti, della sospensione per 90 giorni di una parte dei dazi punitivi. La sospensione dei dazi aggiuntivi introdotti dopo la guerra commerciale scatenata da Donald Trump dovrà entrare in vigore "entro il 14 maggio", precisa il documento.