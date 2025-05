Dazi e vino, oscarwine alla Camera lancia un progetto in difesa del Made in Italy

05 maggio 2025 a

Oscarwine, uno dei siti più letti sul vino in Italia, compie cinque anni e lo festeggia con un evento alla Camera dei Deputati. Dopo essersi regalata in anticipo una freepress cartacea per il lustro di vita, il marchio ideato da Livio Buffo (nella foto) torna con una nuova tavola rotonda dedicata al tema “Europa, etichette, dazi e vino: contromisure per tutelare il Made in Italy” in programma l’otto maggio alla Sala Tatarella.

“La preoccupazione per i dazi statunitensi – spiega il fondatore di oscarwine – è unanime e oggi si è allargata anche al cinema. Timori a parte, dato che la situazione è stata congelata per novanta giorni dall’amministrazione USA, che il presidente Trump verrà a Roma per discutere il tema con la premier Meloni e altri capi di stato e che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, al momento sarebbe inutile andare a uno scontro diretto. Tuttavia, ci sono altre strade da percorrere per aiutare l’export italiano.” Ossia? “L’Italia perde miliardi di euro ogni anno a causa dell’Italian sounding esistono dei modi per recuperare queste perdite e aumentare il nostro fatturato a danno delle copie, dei falsi.”

Come vorrebbe fare?

“Giovedì 8 maggio presenteremo uno strumento per aiutare il settore a contrastare questo fenomeno, una vecchia idea che ha preso forma negli ultimi mesi dopo una serie di incontri in giro per l’Italia con i produttori e le Istituzioni. Segnate la data perché farà discutere.”

Ci può anticipare qualcosa?

“Non sarebbe una sorpresa in stile oscarwine ma una cosa posso dirla: punteremo forte sugli italiani all’estero. In questo senso spero nel sostegno dell’onorevole Di Giuseppe che già in passato ha seguito la questione del vino all’estero, essendo stato eletto nella circoscrizione nord e centroamericana.”

All’incontro parteciperanno la vicepresidenza del Senato e la Commissione Agricoltura per della Camera.

“Con l’onorevole Cerreto ci conosciamo da anni, ha una competenza su questi argomenti che pochi altri hanno e soprattutto conosce i territori e le aziende per averli vissuti personalmente: non è cosa da poco. Il senatore Centinaio è stato Ministro e Sottosegretario al Masaf, da tre anni lavoriamo assieme a difendere il vino italiano e a fare cultura e anche lui, come Cerreto, è sempre sul pezzo. Direi che entrambi hanno un bel bagaglio di esperienza.”

Parliamo dei cinque anni di oscarwine.

“Per me ogni anno è un traguardo importante. Il sito nacque in piena pandemia, in un momento di profonda incertezza per tutto il settore. Con gli anni siamo cresciuti e il nostro modo di guardare il mondo del vino, di raccontare le sue storie, con garbo, senza strillare ed evitando inutili gossip, ci ha premiati anche a livello umano, oltre che di letture.”

Cosa intende?

“Quando intervisti centinaia di produttori, venditori, sommelier ed enologi, partecipando a decine di eventi ogni anno, crei un network di conoscenze, alcune delle quali diventano amicizie. Ognuno di loro è un pezzo d’Italia che ha costruito oscarwine.”

Recentemente vi siete regalati una freepress in un momento in cui l’editoria dicono sia in crisi.

“Beh, mi sembra che anche Il Tempo abbia fatto lo stesso col suo inserto economico o no? Noi abbiamo scelto la formula della freepress e la distribuzione nei luoghi dove il vino viene venduto, degustato e se ne parla. È il modo migliore per raggiungere il pubblico a cui si rivolge la testata. Crediamo ancora nella carta e nella lettura. In questi anni ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo straordinario di persone con le quali abbiamo faticato e ci siamo divertiti allo stesso tempo. Riuscire a mantenere un alto standard dei contenuti e continuare ad avere questo spirito sarebbe il regalo più bello.”