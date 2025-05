Dazi, il guru Buffett "boccia" Trump: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma"

03 maggio 2025 a

a

a

“Il commercio non dovrebbe essere un'arma”. Warren Buffett, investitore tra i più ricchi del mondo e guru della finanza, soprannominato “l’Oracolo di Omaha” per la sua abilità nelle previsioni sui mercati finanziari, si unisce al coro di ‘no’ dei big di Wall Street ai dazi imposti dagli Stati Uniti. Presidente e amministratore delegato della Berkshire Hathaway, parlando all’assemblea annuale degli azionisti della società tenutasi a Omaha, in Nebraska, ha dichiarato che le tariffe sono “un grosso errore”. “Non credo sia giusto e non credo sia saggio” – ha aggiunto – “Penso invece che più il resto del mondo diventerà prospero, non a nostre spese, tanto più noi diventeremo prosperi e ci sentiremo più sicuri, e un giorno lo saranno anche i vostri figli”.

"Atto ostile". Prezzi, Casa Bianca contro Amazon. La difesa di Bezos: "Solo su low cost"

Gli utili operativi di Berkshire Hathaway hanno tuttavia risentito delle tensioni sui mercati innescate dai dazi dell’amministrazione guidata da Donald Trump, segnando un calo del 14% a 9,64 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, con oltre 700 milioni di dollari di perdite legate ai cambi. “I nostri risultati operativi periodici possono essere influenzati nei periodi futuri dall’impatto degli eventi macroeconomici e geopolitici in corso, così come da cambiamenti in fattori o eventi specifici del settore o dell’azienda” – ha sottolineato Berkshire Hathaway nel suo rapporto trimestrale pubblicato sabato. “Il ritmo dei cambiamenti di questi eventi, comprese le politiche commerciali internazionali e le tariffe, è accelerato nel 2025” – ha aggiunto il gruppo – rilevando che “permane una notevole incertezza sull’esito finale di questi eventi”.

Trump ha alleggerito le posizioni sui dazi alla Cina e sulla Fed: ecco chi c'è dietro

Nel gotha della finanza americana, sono varie le personalità che hanno contestato i dazi, tra cui il fondatore miliardario dell’hedge fund Pershing Square Capital Management, Bill Ackman, l’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, e il capo del team hedge fund di Goldman Sachs, Tony Pasquariello.