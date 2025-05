Israele alza il tiro: "Teheran come con Hamas". Trump: "Le centrifughe nucleari salteranno in aria"

08 maggio 2025 a

Sale la tensione in Medio Oriente. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso che "ciò che Israele ha fatto a Hezbollah a Beirut, ad Hamas a Gaza, ad Assad a Damasco e agli Houthi nello Yemen, lo farà al regime iraniano a Teheran". Con un'aggiunta: gli Houthi, il gruppo armato dello Yemen che si è arreso con gli Stati Uniti, "subiranno duri colpi se continueranno ad attaccarci". "Avverto anche la leadership iraniana che finanzia, arma e gestisce l'organizzazione terroristica Houthi: il metodo proxy è finito e l'asse del male è crollato", ha tuonato Katz. Parole, queste, alle quali si sommano le forti dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump, che ha ammesso che sta cercando di "far saltare in aria" le centrifughe nucleari dell'Iran attraverso un accordo con Teheran, ma che è anche pronto a farle esplodere con un attacco, se necessario.

Durante un'intervista nel programma radiofonico del conduttore conservatore Hugh Hewitt, il tycoon repubblicano ha detto: "È semplice. Preferirei di gran lunga un accordo solido e verificato, in cui le facciamo effettivamente saltare in aria o semplicemente le denuclearizziamo. Ci sono solo due alternative: farle saltare in aria con le buone o con la violenza". In precedenza, però, quando i giornalisti hanno chiesto a Trump se la posizione degli Stati Uniti fosse quella di consentire all'Iran di avere un programma di arricchimento nucleare limitato, il presidente ha risposto: "Non abbiamo ancora preso questa decisione. La prenderemo".