TikTok, multa da 530 milioni per il trasferimento di dati europei alla Cina

La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) ha multato TikTok per 530 milioni di euro e ha ordinato misure correttive al social cinese a seguito di un'indagine sui trasferimenti illeciti di dati degli utenti europei alla Cina. Il Dpc ha inoltre sanzionato TikTok per non essere stata trasparente con gli utenti in merito alla destinazione dei loro dati personali e ha intimato all'azienda di conformarsi alle norme entro sei mesi. L'ente di controllo nazionale irlandese funge da principale ente di controllo della privacy dei dati di TikTok nell'Ue. Secondo la decisione, notificata a TikTok, il social media cinese ha violato il Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Gdpr) in relazione ai trasferimenti di dati degli utenti europei verso la Cina e ai relativi obblighi di trasparenza. Sono previste sanzioni amministrative per un totale di 530 milioni di euro e un'ingiunzione che impone a TikTok di adeguare il proprio trattamento dei dati entro 6 mesi. La decisione include anche un'ingiunzione che sospende i trasferimenti di TikTok verso la Cina qualora il trattamento dei dati non venga adeguato entro tale termine.

"Il Gdpr richiede che l'elevato livello di protezione fornito all'interno dell'Unione Europea continui anche quando i dati personali vengono trasferiti ad altri Paesi. I trasferimenti di dati personali di TikTok verso la Cina hanno violato il Gdpr perché TikTok non è riuscita a verificare, garantire e dimostrare che i dati personali degli utenti europei, a cui il personale in Cina accedeva da remoto, ricevessero un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Ue. A causa della mancata esecuzione delle necessarie valutazioni da parte di TikTok, TikTok non ha affrontato il potenziale accesso da parte delle autorità cinesi ai dati personali europei ai sensi delle leggi cinesi antiterrorismo, controspionaggio e di altre leggi, identificate da TikTok come sostanzialmente divergenti dagli standard dell'Ue", spiega il vice commissario del Dpc, Graham Doyle.