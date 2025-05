Usa, la conferma di Trump: "Waltz sarà ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto

02 maggio 2025 a

I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse ore e adesso è arrivata la conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marco Rubio a ricoprire l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale finora ricoperto da Waltz. L’ufficialità è giunta dopo che i siti dei giornali Usa avevano anticipato che Waltz avrebbe presto lasciato l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, a distanza di circa un mese da quando il caporedattore dell'Atlantic Magazine aveva rivelato di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal sugli attacchi contro gli Houthi

"Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite. Durante il suo periodo in uniforme sul campo di battaglia, in Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz ha lavorato duramente per mettere al primo posto gli interessi della nostra nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo. Nel frattempo, il segretario di Stato Marco Rubio ricoprirà la carica di consigliere per la sicurezza nazionale, continuando a esercitare la sua forte leadership al dipartimento di Stato. Insieme, continueremo a lottare instancabilmente per rendere l'America e il mondo di nuovo sicuri. Grazie per l'attenzione a questa questione!", ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. "Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio per il presidente Trump e la nostra grande nazione", ha scritto su X Waltz,