Usa, Mike Waltz verso le dimissioni? Politico fa il nome del "possibile successore"

Il presidente Usa, Donald Trump, avrebbe deciso di sostituire il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. È quanto riportano il Wall Street Journal (WSJ) e altri media statunitensi citando fonti vicine alla vicenda. La decisione sarebbe arrivata circa un mese dopo che Waltz ha aggiunto un giornalista a una chat di gruppo su Signal in cui i consiglieri discutevano di un'operazione militare sensibile relativa a bombardamenti contro gli Houthi in Yemen. Secondo le fonti citate dal WSJ, Waltz aveva in programma di recarsi martedì in Michigan per il comizio dei primi 100 giorni in carica di Trump, ma il presidente gli avrebbe detto di non partecipare.

Secondo Politico, che cita fonti vicine alla Casa Bianca, già da settimane si discuterebbe del possibile successore di Waltz. "I nomi di un sostituto sono stati discussi alla Casa Bianca per settimane, ma il progetto di rimuovere Waltz potenzialmente già questa settimana ha preso piede negli ultimi giorni", si legge. "Attualmente, una delle scelte principali" per sostituire Waltz "è l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, che sta guidando i negoziati con Russia, Iran e Hamas a Gaza", ha aggiunto il media americano.