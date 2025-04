Donald Trump contro Harvard: "E' antisemita e minaccia la democrazia"

24 aprile 2025 a

"Harvard è un'istituzione antisemita e di estrema sinistra, come tante altre, con studenti provenienti da tutto il mondo che vogliono fare a pezzi il nostro Paese. È un posto in cui regna il liberalismo e dove un certo gruppo di pazzi lunatici entra ed esce dalle aule vomitando rabbia e odio finti. È davvero orribile! Ora, da quando abbiamo iniziato a presentare le nostre istanze, si comportano tutti come se fossero "American Apple Pie" (tipicamente americano, ndr). Harvard è una minaccia per la democrazia".

Lo scrive su Truth il presidente Usa Donald Trump puntando poi il dito contro un avvocato dell'università che rappresenta anche il repubblicano e quindi "dovrebbe essere costretto a dimettersi immediatamente o essere licenziato. Non è poi così bravo, comunque, e spero che la mia grande e splendida azienda, ora gestita dai miei figli, se ne sbarazzi il prima possibile". Il riferimento potrebbe essere a Robert Hur o William Burck che rappresentano l'Università nella battaglia con l'amministrazione e sono ben noti negli ambienti legali conservatori. Entrambi in passato hanno ricoperto posizioni di rilievo nell'orbita di Trump.