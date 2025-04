Ucraina, Trump va all'assalto di Zelensky: "Incendiario sulla Crimea, colloqui di pace a rischio"

23 aprile 2025 a

Il presidente USA, Donald Trump, ha criticato l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, denunciando che con la sua posizione "incendiaria" sulla Crimea, mette a repentaglio i colloqui di pace. Le dichiarazioni del leader di Kiev per cui l’Ucraina non riconoscerà l’annessione russa della Crimea sono "molto dannose per i colloqui di pace", ha avvertito Trump. "Il presidente ucraino, Zelensky, si vanta sulla prima pagina del Wall Street Journal che l’Ucraina non riconoscerà legalmente l’occupazione della Crimea. Questa affermazione è molto dannosa per i negoziati di pace con la Russia, dato che la Crimea è stata persa anni fa sotto gli auspici del presidente Barack Hussein Obama, e non è nemmeno un tema di discussione", ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo social Truth.

"Nessuno chiede a Zelensky di riconoscere la Crimea come territorio russo, ma se la vuole, perché non hanno combattuto per ottenerla undici anni fa, quando è stata consegnata alla Russia senza sparare un colpo?", continua il lungo post di Trump. "Sono dichiarazioni incendiarie come quelle di Zelensky che rendono così difficile risolvere questa guerra", ha rincarato la dose il presidente USA che già in passato aveva addossato la responsabilità della guerra a Kiev.

"Non ha nulla di cui vantarsi! La situazione per l’Ucraina è disastrosa: può ottenere la pace o può combattere per altri tre anni prima di perdere l’intero Paese", ha avvertito Trump. "Siamo molto vicini a un accordo, ma l’uomo 'senza carte da giocare' dovrebbe ora, finalmente, FARLO", ha concluso il leader statunitense sempre riferendosi a Zelensky. "Non vedo l’ora di poter aiutare l’Ucraina e la Russia a uscire da questo caos totale, che non sarebbe mai iniziato se fossi stato presidente!".