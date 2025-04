Funerali Francesco, il principe William in Vaticano al posto di Re Carlo

22 aprile 2025 a

Il principe William parteciperà ai funerali di Papa Francesco a nome del re Carlo III. Lo ha riferito Kensington Palace in una nota. Il principe William, che in quanto erede al trono del Regno Unito è anche il futuro capo della Chiesa d'Inghilterra, rappresenterà il padre alla messa funebre per papa Francesco sabato, in linea con una tradizione recente.

Re Carlo, allora principe di Galles, si recò al funerale di Papa Giovanni Paolo II per conto di sua madre, la Regina Elisabetta II, nel 2005. La sua presenza allora comportò il rinvio della data del suo matrimonio con Camilla. Lo riporta la Bbc.