William e Kate, notte di paura al Castello di Windsor: ladri nella tenuta

Momenti di grande paura per William e Kate e per i piccoli Charlotte e Louis. Uomini mascherati si sono introdotti nella tenuta del Castello di Windsor, nei pressi della residenza reale, e hanno rubato veicoli agricoli. Stando a quanto si apprende, sarebbero almeno due i ricercati, che, come hanno ricostruito i media inglesi, dopo aver scavalcato una recinzione e portato via un camion usato per sfondare un cancello di sicurezza, hanno sottratto alla famiglia reale un pick-up nero e un quad rosso. Stando a il Sun, che riporta la notizia, il furto risalirebbe al 13 ottobre.

Quando i ladri hanno fatto irruzione nella tenuta, il principe William, Kate Middleton e i loro figli dormivano nella loro dimora vicina, Adelaide Cottage, a cinque minuti dalla residenza di Windsor. Assenti invece Re Carlo e la regina Camilla. La polizia della Valle del Tamigi ha avviato un'indagine, ma non sono stati effettuati arresti al momento. "Intorno alle 23.45 di domenica 13 ottobre, - è il dispaccio di polizia - abbiamo ricevuto una segnalazione di furto con scasso in una proprietà su un terreno della Crown Estate vicino all'A308 a Windsor. I ladri sono entrati in un edificio agricolo e sono scappati con un pick-up Isuzu nero e un quad rosso. Poi si sono diretti verso la zona di Old Windsor/Datchet".