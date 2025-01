New Orleans, William sotto choc. Il figliastro della tata morto nella strage

Alessandra Zavatta 04 gennaio 2025 a

È il figliastro della tata del principe William una delle vittime della strage di Capodanno a New Orleans. Si chiamava Edward Pettifer, aveva 31 anni e viveva a Londra. È stato ucciso nell'attentato terroristico messo in atto da Shamsud Din Jabbar, 42enne texano, ex soldato riciclatosi immobiliarista, che alke 3.15 del mattino ha lanciato a tutta velocità pickup Ford sulla folla che stava festeggiando l'arrivo del nuovo anno in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans. Quattordici persone sono rimaste uccise e una trentina ferite. "Catherine e io siamo rimasti scioccati e rattristati dalla tragica morte di Ed Pettifer", scrive l'erede al trono d'Inghilterra su Instagram. "I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia Pettifer e a tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco". Anche re Carlo ha contattato la famiglia di Edward per esprimere le condoglianze.

Pettifer era il figliastro di Alexandra Pettifer, precedentemente nota come Tiggy Legge-Bourke: è stata la tata di William e Harry dal 1993 al 1999. Fu lei a stare vicino ai giovani principi quando la madre, lady Diana Spencer, morì nell'incidente nel tunnel dell'Alma, a Parigi. Il medico legale di New Orleans ha dichiarato che la causa della morte di Pettifer è dovuta a "ferite da corpo contundente". Il Foreign Office ha annunciato di essere in contatto con le autorità statunitensi riguardo le indagini sull'attacco terroristico. Jabbar avrebbe agito da solo secondo i primi riscontri effettuati dall'Fbi. Ma l'attacco sarebbe stato premeditato almeno dal 14 novembre, quando ha noleggiato il pick up poi utilizzato per il raid in Bourbon Street. L'ex militare ha registrato video di alleanza allo Stato Islamico e in casa nascondeva materiale per preparare bombe artigianali, come quelle ritrovate inesplose nel Quartiere francese.