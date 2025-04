Usa, polemiche sul post di Trump: "Comprate". Poi la sospensione dei dazi

10 aprile 2025 a

a

a

Donald Trump ha commesso insider trading? Diversi deputati democratici americani hanno espresso il sospetto che il presidente degli Stati Uniti possa aver manipolato illegalmente i mercati, incoraggiando gli acquisti di azioni poco prima della sua drastica inversione di rotta sui dazi. "La cerchia ristretta di Donald Trump sta forse traendo profitto illegalmente da queste enormi oscillazioni del mercato azionario attraverso l'insider trading?", ha chiesto il senatore democratico della California Adam Schiff sul suo account X. "Il Congresso deve saperlo", ha aggiunto, chiedendo un'indagine parlamentare. "Il Presidente degli Stati Uniti sta letteralmente partecipando alla più grande manipolazione del mercato al mondo", hanno affermato i rappresentanti democratici della Commissione per i servizi finanziari della Camera, sempre su X. Dopo aver scatenato una guerra commerciale globale e aver scosso i mercati, il presidente degli Stati Uniti ha scritto su Truth, pochi minuti dopo l'apertura di Wall Street: "Ora e il momento di comprare". Ore dopo, ha annunciato la sospensione per 90 giorni di ulteriori dazi nei confronti di decine di Paesi, ad eccezione della Cina, innescando una storica ripresa del mercato azionario.

"Avanti con le contromisure ma aperti al dialogo". Dazi, la sfida della Cina

Anche un esperto di etica ha affermato che è opportuno avviare un'indagine. "I presidenti non sono consulenti finanziari", ha scritto Richard Painter, professore di diritto ed ex avvocato della Casa Bianca esperto in etica durante il mandato di George W. Bush, su X. "Questo scenario potrebbe esporre il presidente ad accuse di manipolazione del mercato", ha affermato sulla NBC. La Casa Bianca ha assicurato che Donald Trump voleva solo "rassicurare". E responsabilità del Presidente degli Stati Uniti rassicurare i mercati e gli americani sulla loro sicurezza economica di fronte al continuo allarmismo mediatico", ha dichiarato Kush Desai al Washington Post.