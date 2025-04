Dazi, la sfida della Cina: "Avanti con le contromisure ma aperti al dialogo"

10 aprile 2025 a

a

a

La Cina risponde ai nuovi dazi Usa dichiarandosi "pronta a combattere fino alla fine" ma al contempo apre al dialogo con Washington chiedendo peroò un confronto "basato sul rispetto reciproco". "La porta è aperta ai negoziati ma questo dialogo dev'essere condotto su un piano di parità e basato sul rispetto reciproco", ha riferito ai giornalisti un portavoce del ministero del Commercio cinese, assicurando tuttavia che il Paese "combatterà fino alla fine" contro i dazi doganali americani.

Da Trump un messaggio strategico all'Europa. Ma ora l'Ue non perda tempo

Pechino ha insistito di non essere interessata al braccio di ferro con gli Stati Uniti ma anche di non temere ulteriori mosse commerciali aggressive da parte dell'amministrazione Trump. "La causa degli Stati Uniti non ottiene il sostegno del popolo e finirà con un fallimento", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian, sottolineando che la Cina non resterà a guardare e non lascerà che "i legittimi diritti e interessi del popolo siano violati". Pechino ha risposto ai dazi imposti dall'amministrazione Usa con un tasso proibitivo del 125% con tasse doganali dell'84% su tutti i prodotti americani importati, il cui valore ha raggiunto i 143,5 miliardi di dollari nel 2024. Trump ha annunciato la sospensione per 90 giorni di molte delle tariffe reciproche appena annunciate, dando tempo per riprendere i negoziati commerciali. Tuttavia, i maxi-dazi sulla Cina sono rimasti in vigore esacerbando le preoccupazioni per una guerra commerciale tra le 2 maggiori economie del mondo. Secondo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala, questa guerra commerciale potrebbe ridurre gli scambi di merci tra Cina e Stati Uniti "fino all'80%" e cancellare "quasi il 7%" del Pil globale nel lungo periodo. I dazi statunitensi avranno un "grave impatto" sulla stabilita' dell'economia globale, ha ribadito il governo di Pechino.