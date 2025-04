Usa, Trump dice basta alle “docce fiacche” volute dai dem: “Saranno di nuovo grandiose”

10 aprile 2025 a

a

a

"Drip, baby, drip". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha un nuovo obiettivo: liberalizzare il getto d'acqua delle docce. Un nuovo ordine esecutivo annunciato dall'amministrazione prevede di eliminare le restrizioni volute da Barack Obama che aveva messo un limite di potenza allo scorrimento d'acqua, per risparmiare risorse. Trump lo aveva già fatto nel suo primo mandato, ma poi Joe Biden aveva reintrodotto il limite. "Non avremo più - c’è scritto nell'ordine esecutivo - docce deboli e inutili. Saranno di nuovo grandiose”.

Polemiche sul post di Trump: "Comprate". Poi la sospensione dei dazi

Trump ha poi giocato con il suo slogan, dichiarando che l'intenzione è "Make America's showers great again", cioè rendere di nuovo grande l'esperienza della doccia. Altri hanno cambiato lo slogan "drill, baby, drill", usato dal presidente per annunciare la liberalizzazione delle trivellazioni petrolifere, con "drip, baby, drip", scorri, baby, scorri. Quella della pressione dell'acqua è stata per anni un'ossessione del tycoon. "Quando faccio la doccia" disse il tycoon nel 2023 "voglio che l'acqua mi sommerga. Quando vai in queste nuove case con la doccia, l'acqua scorre lentamente, lentamente". "Gli americani" si legge nell'ordine esecutivo "pagano la propria acqua e devono essere liberi di scegliere come fare la doccia, senza intrusioni federali”.

"Avanti con le contromisure ma aperti al dialogo". Dazi, la sfida della Cina

Ora invece queste sono state le parole del presidente prima della firma: “Mi piace fare la doccia bene per prendermi cura dei miei bei capelli... Devo stare sotto la doccia 15 minuti finché non si bagna... È ridicolo”. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, questo ordine richiede al segretario all'Energia Chris Wright di revocare immediatamente la norma federale "eccessivamente complicata" che ha ridefinito il termine 'soffione'" durante le amministrazioni di Barack Obama (2009-2017) e Joe Biden (2021-2025). Secondo la lettera, l'abrogazione sarà effettiva 30 giorni dopo la data di pubblicazione dell'avviso. Questo standard limitava la portata di ogni soffione disponibile in commercio a nove litri d'acqua al minuto.