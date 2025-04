Dazi, Donald Trump li sospende per 90 giorni: "Alla Cina aumento al 125%

09 aprile 2025 a

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una pausa di 90 giorni per i dazi ai Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. Pertanto dalla sospensione viene esclusa la Cina che, a sua volta, aveva annunciato un incremento dei dazi alle merci statunitensi importate in Cina.

Wall Street vola dopo le nuove dichiarazioni di Trump sui dazi. Il Dow Jones sale del 6,26%, il Nasdaq guadagna il 9,04% mentre lo S&P 500 segna +7,46%.