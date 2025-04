In Germania accordo di governo: conservatori e socialisti si spartiscono le poltrone

09 aprile 2025 a

In Germania c'è l'accordo di governo: conservatori e socialisti si spartiscono le poltrone. Così viene varato il grosso inciucio. Il futuro cancelliere Freidrich Merz invia un "chiaro segnale" di "governo forte ed efficace" sotto la nuova coalizione. Aprendo la conferenza stampa a Berlino, Merz dichiara che la coalizione ha “un piano solido” frutto delle negoziazioni, il quale invierà “un chiaro segnale” sia ai tedeschi che ai partner europei che la Germania sta ottenendo un “governo forte ed efficace".

Altro che nazi. Qui ritornano i socialisti

L'accordo di governo tra Cdu-Csu e Spd "contiene un piano per far progredire di nuovo la Germania". L'ha affermato il leader della Cdu, Friedrich Merz, in conferenza stampa per presentare l'intesa tra conservatori e socialdemocratici. "Si tratta di un segnale forte e chiaro ai cittadini del nostro Paese. Ma è anche un chiaro segnale ai nostri partner dell'Ue: la Germania avrà di nuovo un governo capace di agire", ha detto Merz.