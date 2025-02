Germania, prove di governicchio. Merz punta alla "Grosse koalition con l'Spd"

Sullo stesso argomento: Ora Alice dialoghi con Giorgia e Marine

24 febbraio 2025 a

a

a

Tutto come previsto. Friedrich Merz, vincitore delle elezioni federali di domenica 23 febbraio in Germania, punta alla Grosse koalition con l’Spd. "Insieme con i socialdemocratici siamo nella posizione di formare un governo ed è esattamente quello che vogliamo", ha annunciato il leader della Cdu, anticipando che i colloqui "inizieranno nei prossimi giorni". Insomma, nessun dialogo con la destra dell'AfD che ha raddoppiato i voti delle precedenti elezioni arrivando al 22,8 per cento. "Sono determinato a condurre discussioni rapide e costruttive con i socialdemocratici per formare un governo di coalizione entro Pasqua", che cade il 20 aprile, ha assicurato.

Vince la Cdu. L'exploit di Afd e il tonfo storico dei socialisti di Scholz

Espresso l’auspicio di colloqui "costruttivi, positivi e rapidi" con l’ Spd, Merz ha indicato i tre temi che dovranno essere prioritari per il nuovo governo. Primo, la politica estera e di sicurezza: "Specialmente dopo le dichiarazioni che abbiamo sentito la scorsa settimana da Washington, è chiaro che noi europei dobbiamo essere in grado di agire molto velocemente". E questo tema "avrà priorità assoluta nelle prossime settimane". In secondo luogo, la questione dell’immigrazione: l’auspicio di Merz è di poter lavorare con l’ Spd "sulle proposte sul tavolo". Infine la situazione economica: "Dobbiamo preservare l’occupazione nel settore industriale in Germania".

In Germania il governo di centrodestra si può fare ma non lo faranno

Al netto dei propositi e delle dichiarazioni pubbliche, i risultati hanno sancito la vittoria dell’Unione Cdu-Csu, che ora dovrà formare il prossimo governo, verosimilmente con un’accordo di coalizione con l’Spd, dopo che i liberali di Fdp e i ’rossobruni' di Bsw sono rimasti fuori dal Parlamento. Questo risultato consentirebbe di non dover formare una coalizione a tre con i Verdi. Esclusa qualsiasi collaborazione con l’AfD, che è risultata la seconda forza politica in Germania.